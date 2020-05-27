Новосибирск, , 10:25 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» рассказали, авиапассажирам каких рейсов выдаются постановления об обязательной 14-дневной изоляции.

Напомним, в Новосибирской области в связи с пандемией COVID-19 ведён режим повышенной готовности.

«Пассажирам, прилетающим в Новосибирск из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Якутии, сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выдаются постановления об обязательной 14-дневной изоляции. Встреча таких пассажиров производится через сектор Б», — уточнили в аэропорту.

Отмечается, что контроль осуществляется органами полиции, а также с помощью технологий электронного мониторинга местоположения.

При этом трансферные пассажиры следуют до места назначения.

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