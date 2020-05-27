Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении руководителя полетов аэроклуба Sky Jumper и других лиц, которые оказывали услуги по осуществлению прыжков с парашютом в районе поселка Лисий Нос, не отвечающие требованиям безопасности. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») было возбуждено по материалам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следователи установили, что руководитель полетов, являясь ответственным за организацию и проведение прыжков с парашютом, не произвел должным образом расчет десантирования парашютистов при осуществлении их выброски из воздушного судна. В результате чего парашютисты высадились в небезопасном для жизни и здоровья спортсменов месте. Несколько спортсменов приземлились в лесном массиве и получили травмы различной степени тяжести.

«Таким образом, действия руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба и иных лиц создали реальную опасность для жизни и здоровья парашютистов», — говорится в сообщении.

Как уточняют в следственном управлении, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Так, в период 2015—2016 гг. он совместно с пилотом самолета Ан-2 в Волосовском районе Ленинградской области оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности при перевозке на воздушном судне парашютистов.

«Всего членами преступной группы в указанный период времени перевезено более 1 тысячи 100 граждан на самолете, который не только не был зарегистрирован в установленном законом порядке, но имел существенные технические неисправности», — пояснили в ведомстве.

30 декабря 2019 года мужчине был вынесен приговор с назначением наказания в виде лишения свободы условно.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.