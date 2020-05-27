Реутов, Московская область, , 10:46 — REGNUM В подмосковном Реутове летом планируют высадить более 70 тыс. цветов. Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа.

По словам главы горокруга Станислава Каторова, однолетние цветы высадят на улицах, в парках, скверах и дворах Реутова. Для украшения города выбрали бегонии, бархатцы, цинерарии, которые будут цвести до первых заморозков. Также запланированы работы по вертикальному озеленению: порядка 300 цветов высадят в горшки, вставленные в различные конструкции и кашпо.