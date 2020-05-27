Тегеран, , 10:24 — REGNUM Иранские власти ждут наступления второй волны коронавирусной инфекции и готовятся к ее приходу. Об этом 27 мая заявил президент Ирана Хасан Рухани во время своего выступления на церемонии открытия первого заседания парламента страны 11-го созыва, которое транслировало иранское телевидение.

«Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне заболеваемости осенью», — заявил иранский лидер.

Также он рассказал, что власти страны использовали все возможности, необходимые в подготовке к новому приходу коронавирусной инфекции, и сообщил, что ситуация в стране с коронавирусом уже близка к тому, чтобы правительство страны взяло её под свой контроль.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Японии намерены потратить более 230 трлн иен ($2,15 трлн) на защиту экономики от последствий, связанных с пандемией коронавируса.