Ижевск, , 10:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 мая выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 583 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

До настоящего момента полностью выздоровели 347 человек, 15 человек выписаны за последние сутки. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

С начала пандемии проведено 60 430 исследований, за минувшие сутки исследовано 1954 пробы на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Госсовет Удмуртии утвердил штрафы для организаций республики, которые будут обслуживать клиентов без защитных масок. Так, для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей, в случаев повторного нарушения — 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, при повторном нарушении должностные лица заплатят от 30 до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц размер штрафа утвержден от 50 до 100 тыс. рублей, повторное нарушение обойдется в сумму от 100 до 200 тыс. рублей.

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