Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В ближайшее время туристической отрасли не следует ждать восстановления, заявил журналист, бывший главный агитатор свердловского отделения «Единой России» Евгений Енин.

По словам Енина, даже после открытия границ не следует надеяться на быстрое возрождение отрасли. И дело не только в том, что самолётам разрешат быть загруженными лишь не более чем наполовину.

«Количество желающих полететь резко сократится, потому что билеты дорогие, потому что нет денег вообще», — написал журналист для DK.ru.

Из-за кризисного положения туроператорам придётся тяжко. Наконец, даже само отношение к поездкам за рубеж изменилось: люди будут бояться выбираться за границу, опасается экс-агитатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в РФ активно вывозят российских гражданан, застрявших в других странах.

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