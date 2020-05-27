Петрозаводск, , 10:17 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 18 новых случаев коронавируса, и большинство из них — завозные. Об этом 27 мая сообщил сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

За прошедшие сутки в Карелии зафиксировано 18 новых случаев с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 371 человека. 135 жителей выздоровели и выписаны, из них пять за прошедшие сутки: трое петрозаводчан, двое жителей Сегежи.

Из новых заболевших — три случая в городе Беломорске, где ранее был обнаружен очаг заболевания среди жителей, контактировавших с женщиной из Лахденпохского района, у которой после поездки в Олонецкий район на похороны был подтвержден COVID-19. Таким образом, общее число заболевших там составляет уже девять человек.

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Кроме того, 11 новых случаев зарегистрировано в Петрозаводске и один в Суоярви. Еще три заболевших выявлено в Олонецком районе: один — в деревне Татчелица, там заболел водитель-дальнобойщик, один — в Нурмойле и один — в Олонце, где заболевшие выезжали в Санкт-Петербург.

По словам Парфенчикова, в республике чаще всего коронавирусом заражаются от приезжих из других регионов. Поэтому он вновь призвал местных жителей отказаться от поездок, а в случае поездки по необходимости после возвращения минимизировать все контакты.

Отметим, с начала пандемии в Карелии проведено 36 339 исследований, что больше на 1170, чем сутками ранее. 4701 человек находится на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 88 человек, еще 16 человек находятся в местах обсервации.

Также отмечается рост числа госпитализированных жителей с пневмонией. С 1 апреля их число выросло до 465 человек, из них десять только за прошедшие сутки. 52 летальных случая, и один из них за истекшие сутки. Умерла 39-летняя женщина, у которой была бронхолегочная патология, тест на коронавирус — отрицательный.

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