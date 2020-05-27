Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти начала проектировать линию метро от «Улицы Дыбенко» до станции «Кудрово», которая расположится на территории областного региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Конкурс на проект планировки и межевания территории объявили в марте. Теперь же подрядчик — АО «Институт «Стройпроект» — вместе с дирекцией уже приступили к анализу исходных данных.

Помимо участка Лахтинско-Правобережной линии метро от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» требуется спроектировать еще и электродепо «Правобережное», которое тоже будет располагаться в границах Ленобласти.

Первоначально тендер на контракт стоимостью около 30 млн рублей был признан несостоявшимся, так как «Стройпроект» оказался единственным конкурсантом. В итоге компания все же получит контракт.

Согласно договору, проект будет разработан в два этапа: сначала следует провести инженерные изыскания, а затем — подготовить материалы и утвердить их в правительстве Ленобласти. Все это необходимо успеть до 31 марта 2021.

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