Тюмень, , 09:59 — REGNUM В общежитии №1 Тюменского государственного медицинского университета обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

На сегодня обследованы все 202 проживающих в общежитии. Выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Первым стал студент, который подрабатывал медбратом в Тюменском кардиологическом научном центре и был обследован в ходе обязательного мониторинга медработников.

Для всех проживающих в общежитии студентов введён режим обязательной самоизоляции на 14 дней. При этом студенты могут дистанционно учиться и готовиться к экзаменам.