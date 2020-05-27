Москва, , 09:53 — REGNUM Абитуриенты в 2020 году получат возможность подать необходимый пакет документов в вуз с 20 июня по 17 августа. Об этом в эфире Первого канала заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности», — сказал Фальков.

По его словам, ключевой особенностью в 2020 году будет предоставление возможности подачи документов в вузы ещё до сдачи ЕГЭ.

Фальков подчеркнул, что данная возможность продлится с 20 июня до 17 августа.