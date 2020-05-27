Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM В Ростовской области женщина на гемодиализе родила девочку. Для донской медицины данный случай является уникальным, сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве.

Ребёнок появился на свет в областной клинической больнице №2, где женщина с тяжёлым врождённым заболеванием почек получала гемодиализ. Несмотря на потенциальную опасность для жизни пациентки, по её желанию беременность была пролонгирована.

В этот период процедуры проводились шесть раз в неделю вместо обычных трёх-четырёх, уточнили в ведомстве. Мама и новорождённая выписаны домой.