Саратов, , 09:59 — REGNUM В Краснокутском районе Саратовской области, согласно предписанию Роспотребнадзора, сняли карантин. В муниципалитете ограничительные меры были приняты с 6 мая, сообщил губернатор региона Валерий Радаев.

По словам главы области, «предпринятые меры в муниципалитете показали свою эффективность, остановили очаговое распространение инфекции«.На остальных территориях, где введен карантин (Самойловский, Новоузенский, Аткарский, Вольский районы) работает система пропускного режима, организовано обеспечение населения лекарствами и продовольствием, оказывается помощь пожилым и малоимущим семьям.

Для первого этапа снятия ограничений в регионе остается нестабильным показатель распространения инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 27 мая подтвердились 68 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2649 человек.

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