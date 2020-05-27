Чита, , 09:49 — REGNUM В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае не улучшается (коэффициент распространения SARS-CoV-2 очень высокий, составляет 1,46), руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа заявила о необходимости возврата ограничительных мероприятий в регионе. Её слова сегодня, 27 мая, цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

Среди причин высокого коэффициента распространения коронавируса эксперт назвала низкий индекс самоизоляции, несоблюдение масочного режима и несоблюдаение требований по дезинфекции на предприятиях.

«А ведь основные компоненты — дезинфекция, масочный режим и воздержание от посещения мест скопления людей. Так как все культурно-массовые мероприятия приостановлены, то объектами скопления людей становятся торговые центры», —пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 27 мая в Забайкальском крае зарегистрирован 991 носитель SARS-CoV-2. Также известно, что за минувшие сутки скончалась женщина 72 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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