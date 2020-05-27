Амстердам, , 09:47 — REGNUM Около 70% членов Всеобщего профсоюза учителей Нидерландов выражают сомнения в связи с решением правительства о возобновлении с 8 июня полноценного классного обучения. Профсоюз провёл опрос среди 8.000 человек педагогического и вспомогательного персонала школы.

Опрошенные, в частности, указывают на сложность соблюдения требования о минимальной дистанции в 1,5 метра в полных классов. Поэтому большинство учителей предпочитает преподавание неполным классам, как это делается с 11 мая. Около половины опрошенных выразили беспокойство в связи с тем, что ещё недостаточно известно о возможности заражения взрослых малолетними детьми.

Участники опроса также напомнили, что существующая до начала коронакризиса нехватка учителей в последнее время только усугубилась. Учителя и другие сотрудники школ, относящиеся к группам риска, опасаются возвращаться в школы. То же самое относится к учителям, у которых в группу риска входит член семьи.

Большинство директоров школ разделяет беспокойство своих сотрудников.

Председатель Всеобщего профсоюза учителей Эжени Столк призвала правительство внимательно следить за результатами исследований рисков заражения коронавирусом. Кроме того, она подчеркнула необходимость перед 8 июня тщательно взвесить, насколько оправданным является возобновление классного обучение.