Киев, , 09:47 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 27 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, при этом за сутки в стране выздоровели 420 человек, а скончались 14 пациентов. Всего на Украине зафиксированы 21 905 случаев заражения, 658 человек умерли, а 7995 выздоровели.

Госпитализированы 6831 человек, из которых 264 ребёнка и 794 медика. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 259 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Словакии борьбу с коронавирусом, а также открытие аэропорта Ужгород в Закарпатье.

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