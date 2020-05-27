Стокгольм, , 09:41 — REGNUM В настоящее время Стокгольмский регион расширяет свои возможности для увеличения выборки пациентов с целью включения их в группы населения для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию. Столичные власти Швеции надеются, что смогут проводить до 40 000 тестов в неделю. Об этом 26 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Предполагается, что включение новых групп населения будет означать предоставление возможности для тестирование персонала в «других социально значимых видах деятельности». Однако точная информация, о добавлении каких профессий идет речь, все еще недоступна.

Напомним, что в настоящее время на территории Швеции тестирование проводится среди медперсонала, пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, лиц, принадлежащих к группам риска, и постояльцев домов престарелых. На прошлой недели появилась информации о том, что в регионе Вестра-Гёталанд местные власти включили такие группы занятых, как судмедэксперты, спасатели и пожарные. Возможно, столичные власти Швеции также в свою очередь пойдут по этому пути.