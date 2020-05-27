Хельсинки, , 09:39 — REGNUM Все подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в финской пограничной области Остроботния, имеют свое происхождение из Швеции. Об этом заявил глава инфекционного отделения в центральной больнице Васа Юха Салонен, который очень обеспокоен тем фактом, что вернувшиеся граждане приезжают в Финляндию, будучи уже зараженными коронавирусом. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов, за последний месяц все выявленные случаи заражения коронавирусной инфекции в Остроботнии были связаны с людьми, посетившими территорию Швецию. Сообщается, что первый случай в финском регионе за последние одиннадцать дней также имел отношение к Швеции, так как инфицированный пациент недавно вернулся оттуда после совершенной поездки.

В свою очередь, финские медики отмечают, что коронавирусная инфекция в Финляндии распространена слабее, чем на территории ее восточного соседа. Поэтому жителей страны настойчиво предупреждают, что поездка в Швецию с высокой долей вероятности может стать причиной заражения коронавирусом.