Воронеж, , 09:36 — REGNUM За последние сутки число новых выявленных носителей коронавируса в Воронежской области составило 62 человека. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В среду, 27 мая, официально подтверждено заражение 62 человек в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также известно, что теперь общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе стало 1 643 человека, общее количество летальных исходов от COVID-19 по-прежнему осталось 17 при 1 157 вылечившихся.

Кроме этого, 967 человек в областных больницах госпитализированы с подтверждённым диагнозом или подозрением на наличие коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 27 мая достигло 2158.