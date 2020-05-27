Рязань, , 09:38 — REGNUM 70-летняя женщина с положительным результатом теста на коронавирус скончалась в Рязани 26 мая, сообщает региональная оперативная группа. Она имела сопутствующие заболевания.

Женщина скончалась в одной из рязанских больниц. По результатам проведения комплексной патологоанатомической и гистологической экспертизы причиной смерти установлена коронавирусная инфекция.

На 26 мая в лечебных учреждениях региона находятся на лечении 295 пациентов с коронавирусом, в том числе девять детей. В тяжёлом состоянии 22 человека, восемь из них на ИВЛ.