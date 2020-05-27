Смоленск, , 09:32 — REGNUM Карантин, введённый после вспышки заражения коронавирусом, снят в Вяземскомдоме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе администрации региона.

«Очаг инфекции в нашем учреждении ликвидирован и с сегодняшнего дня, в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора, снят карантин», — сообщил и.о. директора учреждения Михаил Шипилов.

Как сообщается, на данный момент 17 постояльцев дома-интерната, у которых было выявлено заражение, выздоровели и вернулись в дом-интернат.

Вместе с тем, несмотря на снятие карантина, в доме-интернате будет сохранён ряд ограничений, в частности, речь идёт о соблюдении масочного режима, проведении регулярной термометрии, дезинфекции помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка заражения коронавирусом была выявлена в Вяземском ДИПИ в апреле, интернат закрыли на карантин.