Амстердам, , 09:31 — REGNUM Министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шоутен заявила, что скотобойни сами должны обеспечить своим работникам безопасные условия работы. Они подчеркнула, что её целью не является закрытие скотобоен. Однако в случае серьёзных нарушений министерство может принять решение о закрытии, напомнила она. Заявление министра последовало за совещанием с представителями мясной промышленности, состоявшемся 26 мая.

В том случае, если не удастся обеспечить минимальное расстояние в 1,5 метра, потребуются другие защитные меры, например, защитная одежда, пластиковые экраны и разделённые дорожки. Представители мясной промышленности заявили, что в настоящее время идёт работа над реализацией таких мер.

Министр призвала мясной сектор проявить творческие подходы в решении проблемы безопасности. Она предупредила, что не исключает необходимости снижения количества забитого скота.