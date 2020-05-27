Самара, , 09:49 — REGNUM Суточный темп прироста заражения коронавирусом с Самарской области составляет 4,1%. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании оперативного штаба региона.

По ее словам, показатель на 100 тысяч населения составляет 69,27. При этом наибольшее число зараженных фиксируется в Тольятти, Самаре и Сызрани. В области растет доля людей с внебольничной пневмонией, ОРВИ, у которых тесты на коронавирус дают положительный результат.

При этом, отметила она, бессимптомно переносят инфекцию 43,4% граждан. Фиксируется легкая форма у 1,7% пациентов. У 54,5% граждан отмечается состояние средней степени тяжести. А у 0,4% пациентов наблюдается тяжелое течение болезни.

Светлана Архипова также сообщила, что доля инфицированных среди неработающих граждан составляет 35,5 процента, доля зараженных работающих людей составляет 15,2 процента. Доля зараженных среди медицинских работников — 13,7 процентов, а среди граждан пенсионного возраста — 27,4 процентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе на 26 мая было зафиксировано 2205 фактов заражения коронавирусом.

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