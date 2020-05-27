Южно-Сахалинск, , 09:33 — REGNUM Власти Сахалина заявили, что жёсткий режим обсервации на островах они намерены снять только после изобретения вакцины от коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе материалов прямого эфира губернатора области Валерия Лимаренко.

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«Я полагаю, что обязательная обсервация для приезжающих протянется ещё несколько месяцев. Какая у нас стратегия? Мы надеемся, что осенью появится вакцина. И мы сможем разблокировать этот режим жёсткий. И тогда мы снимем проблему обсервации. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обсервация была не 14 дней, а 4−5. Но мы перейдём на этот режим тогда, когда 100% людей с трудовой миграции будут приезжать со справками об отсутствии у них коронавируса. Этот режим приезда со справками начался с сегодняшнего дня. Мы за неделю рассчитываем его отладить. Тогда и подумаем, чтобы сделать обсервацию меньшего масштаба», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина сделали пребывание в обсерваторах региона платным. Платить обязан либо пригласивший работника на остров работодатель, либо сам человек, если он прибыл самостоятельно. Стоимость проживания в сутки равна 3600 рублей. За 14 дней обязательной обсервации придётся отдать 50,4 тыс. рублей.