Ташкент, , 09:23 — REGNUM Более 100 тыс. граждан Узбекистана по всему миру изъявили желание вернуться на родину. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам инвестиций, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев отметил, что на сегодняшний день в Узбекистан вернулись 47 тыс. граждан республики. В ближайшие дни в страну прибудут еще 3,5 тыс. человек воздушным путем и около 7 тыс. — через пограничные посты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в Узбекистане выявили 3333 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2636 человек, скончались 14 пациентов.

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