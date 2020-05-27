Осло, , 09:23 — REGNUM В настоящее время в Швеции продолжаются массовые смерти от COVID-19. Например, за последние сутки погибли 96 человек. Однако в то же время другим скандинавским странам все же удалось подавить «смертельный вирус». Так, в Норвегии с 22 мая не было зафиксировано не одного летального исхода от COVID-19. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

В целом за месяц в Норвегии от COVID-19 погиб 31 человек. Это составляет одну треть от погибших в Швеции за последние 24 часа. Статистические данные о протекании эпидемии в Швеции продолжают пугать многих наблюдателей и эпидемиологов после того, как в стране была зафиксирована самая высокая суточная смертность от COVID-19 в мире.

Тем не менее, согласно последним статистическим данным сайта Worldometer, другие скандинавские страны продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию у себя дома. Для сравнения: по состоянию на 26 мая в Швеции от COVID-19 скончались 4125 человек, в Дании — 563, а с 25 мая не было зафиксировано ни одного летального исхода в результате заражения. Если перебраться через Норвежское море, то в Исландии недавно объявили о выздоровлении последнего пациента с диагнозом COVID-19, и уже с 15 июня на острове готовы принимать первых туристов.