Челябинск, , 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Об этом сообщает минздрав региона.

73-летняя женщина умерла непосредственно от COVID-19. А у 81-летнего гражданина был набор других болезней, среди которых хроническая обструктивная болезнь лёгких и аневризма сердца. У него коронавирусная инфекция оказалась сопутствующей.

Всего на 27 мая в регионе умерли 33 пациента с COVID-19. 14 из них — от ковидной пневмонии.

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