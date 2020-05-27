Бангкок, , 09:11 — REGNUM Количество новых выявленных зараженных коронавирусом в Таиланде за прошедшие сутки выросло на 9 человек. Об этом 27 мая рассказал на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией страны Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня зарегистрированы девять случаев заражения», — заявил он и уточнил, что все эти случая поступили из государственного карантина по возвращению граждан Таиланда из-за рубежа вывозными авиарейсами.

Также пресс-секретарь уточнил, что за этот же период в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19.

Кроме этого, Висануйотхин рассказал, что теперь общее число зараженных коронавирусом в стране стало 3 054 человека, количество летальных исходов осталось по-прежнему 57, а число вылечившихся — 2 931 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британское посольство в КНДР 27 мая прервало свою работу и все его сотрудники, и члены их семей покинули страну по причине введённого в стране карантина из-за пандемии коронавируса.