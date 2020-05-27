Новосибирск, , 09:07 — REGNUM Похоронами умерших пациентов с коронавирусом в Новосибирске занимается управление потребительского рынка, в подчинении которого находится специализированная служба «Ритуальные услуги».

По словам начальника управления Виталия Витухина, погребение проходит не за счёт бюджета города.

«На это выделяются средства из двух внебюджетных фондов — соцстрах либо пенсионный фонд. Общая сумма такой компенсации составляет порядка семи тысяч рублей», — цитируют «НГС Новости» Витухина.

Он уточнил, что в случае с кремацией денег достаточно, при захоронении в землю — немного не хватает, но расходы стараются минимизировать. Витухин отметил, что родственники могут организовать похороны и за деньги, но с соблюдением всех норм погребения, определённых Роспотребнадзором.

Как рассказала «НГС Новостям», Оксана Евсеева, которая занималась похоронами свёкра — доктора наук Сибирского отделения РАН Алексея Евсеева — на следующий день после смерти мужчины она позвонила в морг больницы на Пирогова, позже, утверждает она, ей с этого же номера перезвонили и сообщили, что похороны пациента с коронавирусом — «определённый тип захоронения, который на 20 тысяч увеличивает стоимость похорон».

По словам женщины, в итоге погребение обошлось им в 43,5 тыс. рублей.

«Я ещё спросила, а почему так дорого? Что, если у людей денег нет? Мне ответили, что если нет денег, то пишут отказ от тела и хоронят бесплатно. Это прям цитата. То есть либо в общую могилу, либо круглую сумму выложи и только этому похоронному дому», — подчеркнула Оксана Евсеева.

Юрист «Мемориальной службы «ИМИ» Антон Безруков отметил, что претензии к цене — обычная вещь для клиентов, которые «отходят после похорон». Он уверяет, что сотрудница предлагала родственникам похоронить мужчину по гарантированному перечню или путём кремации, но они якобы от этого отказались. В то же время Оксана Евсеева утверждает, что о такой возможности её не предупредили.

Отметим, что в Новосибирской области, по данным на 26 мая, скончались 30 пациентов с коронавирусом.