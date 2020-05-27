Самара, , 09:08 — REGNUM Усилить работу с жителями Самарской области для предотвращения распространения коронавируса поручил муниципалитетам глава региона Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба региона.

По его словам, нужно научиться жить с этой инфекцией, как человечество живет со многими другими вирусами, поскольку он будет еще долго существовать. При этом многие субъекты РФ ослабляют ограничения и нужно проанализировать их опыт.

Азаров отметил, что нужно научиться создавать условия при которых распространение инфекции станет невозможным. Нужно отладить систему и сделать так, чтобы люди могли себя обезопасить, в том числе на работе.

В связи с этим глава региона дал поручение в течение ближайших семи дней разработать такие меры, которые дали бы возможность вернуться к нормальной жизни, но при соблюдении ограничений, которые необходимы для борьбы с вирусом.

В тоже время Азаров отметил, что муниципалитеты не достаточно контролируют соблюдение гражданами введенных ограничений и не достаточно хорошо ведут профилактическую работу с населением. Именно поэтому наблюдается рост инфицированных, заражение у которых уже нельзя выявить при эпидемиологическом расследовании. Так, несмотря на то, что разрешено гулять вместе не более двух человек, в Самаре, например, собираются на улицах города большие компании людей. Фиксируется также нарушение режима и в магазинах.

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