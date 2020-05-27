Махачкала, , 09:11 — REGNUM Обеспечение строящихся в Дагестане трех инфекционных центров медицинскими кадрами потребует привлечения 450 специалистов. Об этом накануне, 26 мая, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр республики Артём Здунов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина Минобороны РФ возведет в Дагестане три многофункциональных инфекционных центра общей вместимостью 200 койко-мест — в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. Военные уже подготовили площадки под строительство госпиталей, сдать объекты планируется до 30 июня 2020 года.

«Построят [медцентры] очень быстро. Силы и средства развертываются оперативно: на каждом объекте около 300 человек, много техники. Мы запросили в Москве 450 новых штатных единиц, чтобы нам разрешили расширить штат минздрава [Дагестана] под эти госпитали», — сказал Здунов в ходе заседания.

Кроме того, по словам премьера, в республике планируется создать 119 новых бригад скорой медицинской помощи, для которых необходимо еще почти 1,8 тыс. человек. Он отметил, что когда Дагестан получит разрешение, необходимо будет оперативно укомплектовать эти штатные единицы. Подготовленных медиков в регионе, судя по статистике, достаточно, добавил Здунов.

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