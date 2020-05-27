Оренбург, , 08:58 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей президента Федерации ММА до 28 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Напомним, что главу Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Оренбургской области, подозревают в краже нефтепродуктов в крупном размере.

Группа их трёх человек задержана в марте 2020 года. Выявлено две незаконных врезки в магистральный нефтепровод. Незаконные трубопроводы прокладывали под действующими, чтобы их не обнаружили.

Предварительно ущерб энергетическим компаниям оценили примерно в 300 млн рублей.

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