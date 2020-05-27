Алма-Ата, Казахстан, , 08:43 — REGNUM Строгий выговор получил начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов после трагедии с полицейскими на блокпосту, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Строгий выговор также объявлен представителю департамента полиции Салтанату Азирбеку. Кроме того, девять руководителей получили дисциплинарные взыскания.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев уволил заместителя командира полка патрульной полиции, начальника управления кадровой политики и начальника инспекции по личному составу.

Глава МВД заявил, что причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая в один из блокпостов врезался пьяный водитель, управлявший автомобилем BMW. В результате аварии погибли два сотрудника полиции. Водитель — бывший сотрудник правоохранительных органов, остался жив.

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