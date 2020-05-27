Грозный, , 08:39 — REGNUM В трудный период, когда весь мир борется с коронавирусом, надо мобилизовать все силы на борьбу с этим врагом, забыв про отпуска и отдых. С призывом ко всем задействованным в этой борьбе обратился глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем обращении в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением опасной инфекции 26 мая он отметил, что все, кто участвует в борьбе во время пандемии коронавируса — от медицинских работников до сотрудников правоохранительных органов, чиновников и других лиц — считаются мобилизованными, и попросил их забыть про отпуска и отгулы.

«Это уже не работа, это уже мобилизация общества», — заявил чеченский лидер.

Напомним, в Чечне с 17 марта объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионе были введены строгие ограничения на пребывание на улице, на контроль за приезжающими в субъект лицами из других регионов.

В результате распространение болезни было взято под контроль. Чечня остается одним из субъектов, где число заразившихся значительно меньше, чем в других регионах СКФО. С начала пандемии всего выявлено 1133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых 13 с летальным исходом. Выздоровели уже 690 человек.