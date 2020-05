Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Игру The Last of Us Part II запретили продавать власти ряда стран. Об этом 27 мая сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, сейчас она запрещена в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. В библиотеках онлайн-магазинов PlayStation для этих стран игра отутствует.

Sony пока никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Издание отмечает, что The Last of Us Part II имеет «взрослый рейтинг» в США, в игре присутствуют сцены насилия, а также ЛГБТ-контент.

В апреле 2020 года известный видеоблогерИлья «Maddyson» Давыдов предложил запретить в России продажу The Last of Us Part II. Он обратил внимание, что согласно утечке информации о сюжете игры, он содержит пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

