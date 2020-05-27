Оренбург, , 08:17 — REGNUM В Оренбургской области 27 мая ожидается гроза с градом, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

По данным синоптиков, вдоль Волги проследует циклонический вихрь и заденет западные районы дождевыми тучами. Оренбуржье будет находится в зоне атмосферного фронта, поэтому сохранится разница температур между западными и восточными районами.

В Оренбурге 27 мая прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Во второй половине дня ожидается гроза и град. Температура воздуха составит +33,+35 °C.