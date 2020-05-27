Пенза, , 09:13 — REGNUM По всей стране с 26 мая по 26 июня 2020 года проходит месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Пензенская область примет также непосредственное участие в нем, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Пензаконцерт» в рамках месячника запускает новую рубрику — «Музыка против наркотиков». Посредством музыки молодое поколение сделает выбор в пользу творчества и здорового образа жизни — это главная цель рубрики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение заболевания наркоманией наблюдается в Приморье.

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