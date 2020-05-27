Оренбург, , 08:07 — REGNUM В Оренбургской области на 26 мая 42% школ выдали продовольственные наборы своим ученикам, сообщает региональный миобр.

По данным ведомства, наборы получили 55 263 учащихся из 359 школ. В пяти муниципальных образованиях (ЗАТО Комаровский, Илекском, Курманаевском, Саракташском и Светлинском районах) завершилась работа по обеспечению сухпайками школьников.

Напомним, в регионе до 1 июня планируют всех школьникам выдать проднаборы. В их состав входят крупы, макароны, подсолнечное масло, молоко сгущенное, сахар и печенье. Стоимость сухого пайка — 503,8 рубля. На закупку наборов потрачены бюджетные средства, предусмотренные на субсидирование горячего питания в общеобразовательных учреждениях.

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