Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Магазин видеоигр Epic Games Store 11 июня 2020 года начнёт бесплатно раздавать коллекцию игр Samurai Shodown NeoGeo. Об этом 27 мая сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что геймеры смогут не просто добавить коллекцию игр в библиотеку своего аккаунта, они также получат возможность скачать её копию. Акция продлится до 18 июня 2020 года, после чего Epic вновь начнёт продавать Samurai Shodown NeoGeo Collection по цене $40.

Samurai Shodown — это серия игр компании SNK Corporation в жанре файтинг (игры, в которых упор сделан на рукопашный бой). Самая первая игра вышла в 1993 году на аркадных игровых автоматах и консоли Neo-Geo.

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