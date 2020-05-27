Берлин, , 08:00 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии увеличилось на 362 и достигло 179 364, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в стране скончались 47 пациентов, а общее количество жертв данного заболевания составило 8 349. Еще 162,8 тысячи человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая власти Германии приняли решение продлить до 29 июня режим карантина из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии разрешили собрания граждан, в которых участвует менее 10 человек