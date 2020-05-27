, 07:53 — REGNUM Активисты всероссийской акции «МыВместе» побывали в Рубцовске (Алтайский край) и передали медикам городской больницы №3 300 комплектов средств индивидуальной защиты (костюмы, очки и респираторы). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 мая, в штабе акции.

«Мы очень благодарны медицинским работникам, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусом, не жалея собственных сил и времени. На протяжении двух месяцев мы, волонтеры, при участии бизнеса помогаем обеспечивать бытовые условия медиков, живущих на территории больниц, организуем для них горячее питание. Но самое важное в нынешней ситуации — защитить их от той болезни, с которой они помогают справляться другим», — сказал участник акции, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

«Помощь, которую оказывают волонтеры, очень нужная и своевременная. Наш инфекционный госпиталь в ней особо нуждается. От лица администрации больницы и работников госпиталя хочется сказать большое спасибо волонтерам за неравнодушие и ваши добрые сердца. Будьте здоровы, берегите себя», — сказала главная медсестра городской больницы №3 в Рубцовске Татьяна Царева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае эпидемиологическая обстановка по коронавирусу значительно ухудшилась: только за один день, 25 мая, выявили 79 новых носителей SARS-CoV-2, ещё трое — погибли.