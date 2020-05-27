Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Праздничные парады, намеченные на День независимости США 4 июля, не будут разрешены в столице страны Вашингтоне из-за пандемии нового коронавируса, заявила мэр города Мюриел Боузер 26 мая в ходе пресс-конференции.

При этом она добавила, что вскоре в Вашингтоне будет обнародован план постепенного открытия предприятий. Первый этап снятия ограничений начнется в конце мая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп считает, что общее количество погибших от COVID-19 в стране превысит 100 тысяч человек.

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