Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Студия Rockstar выпустила обновление к игре Red Dead Online, которая вляется онлайн-версией Red Dead Redemption 2. Об этом 27 мая сообщил портал Comicbook.

В рамках обновления компания сделала скидку на наборы карт Таро, кроме того, те геймеры, которые будут играть в игру в первую неделю после выхода дополнения, получат бонус в виде бесплатной карты. До 8 июня 2020 года с игроков не будут брать плату за формирование постоянных отрядов. Кроме того, в Red Dead Online появится новая одежда.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймдизайнер Нейт Фокс признался: разработчики будущей игры Ghost of Tsushima черпали вдохновение из Red Dead Redemption. Он отметил, что в первой части игры сотрудники Rockstar воплотили в жизнь фантазию о ковбое-преступнике.

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