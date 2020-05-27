Пермь, , 07:47 — REGNUM В Пермском крае из-за режима самоизоляции сократился поток доноров крови. При этом медорганизации постепенно возобновляют работу. В результате выросла потребность в донорской крови, сообщает пресс-служба краевой администрации.

С начала мая явка доноров в среднем составляет менее 140 доноров, заготовка донорской крови упала до 70 литров в день. Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови. Число записанных на сдачу крови пермяков снизилось в полтора раза. Между тем больницам необходимо не менее 200 доноров в день.

В Прикамье призывают доноров прийти на пункты сдачи крови, напоминая о необходимости соблюдения условий режима самоизоляции. С целью защиты жителей от риска заражения прием доноров ведется только по записи.

Напомним, в апреле из-за возникшего дефицита донорской крови в Пермском крае принято решение о двукратном увеличении размера выплаты донорам — с 674 до 1,5 тысяч рублей. Инициативу положительно оценил президент Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин оценил решение проблемы дефицита донорской крови в Прикамье