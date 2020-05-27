Село Ботлих, Дагестан, , 07:51 — REGNUM В поселке Ботлих, Дагестан, специалисты Западного военного округа (ЗВО) полностью завершили работы по развёртыванию полевого многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Площадка для госпиталя в кратчайшие сроки была подготовлена подразделениями железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО).

Медиками были развернуты все необходимые отделения, включая реанимацию, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Было установлено самое современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ.

«То, что я видел в современных медицинских центрах в Москве и других крупных российских городах, я увидел и здесь — в Ботлихе», — сказал присутствовавший на открытии госпиталя глава Республики Дагестан Владимир Васильев. «Здесь есть всё необходимое, даже если необходимо запустить работу сердца… В достаточном количестве имеются медицинские специалисты самого высокого класса — это врачи, которые работали в сложных условиях, которые знают, что и как делать. Это огромная помощь. Спасибо!» — сказал Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Ботлих, Дагестан, до конца дня 26 мая военные специалисты Западного военного округа (ЗВО) завершат монтаж медицинского оборудования в полевом многопрофильном госпитале, и он сможет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

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