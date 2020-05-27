Кемерово, , 07:24 — REGNUM Оперативный штаб Кузбасса сообщил, что за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в восьми населённых пунктах региона.

«Осинники — четыре, Междуреченск — четыре, Гурьевский МР — три, Кемерово — три, Анжеро-Судженск — один, Березовский — один, Новокузнецк — один, г. Белово — один», — говорится в оперативном сообщении.

За это же время выздоровели семь человек: двое в Новокузнецке, двое в Кемерове, двое в Белово и один в Юрге.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.

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