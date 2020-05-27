Анадырь, , 07:31 — REGNUM На Чукотке 26 мая начали проводить экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Оперативный способ обширной диагностики с точностью результата до 95% готов уже через 10−15 минут. Тестирование прошёл 301 человек, в том числе транзитные пассажиры, медики.

Для пассажиров прибывших в Анадырь на базе гостиницы открылся обсерватор. Здесь размещают тех, у кого нет возможности обеспечить двухнедельную изоляцию у себя дома.

В обсерваторе 28 мест, всех обеспечивают бутилированной водой и бесплатным трёхразовым питанием.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в шести районах округа губернатор Роман Копин ввёл масочный режим.