Нью-Дели, , 07:22 — REGNUM В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 150 тысяч, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

По его данным, к настоящему времени в республике зафиксировано 151 767 случаев инфицирования SARS-CoV-2. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Индии стали 4337 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Индии выявили более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что число выявляемых случаев ежедневно продолжает расти.

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