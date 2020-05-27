Чита, , 07:22 — REGNUM Краевую инфекционную больницу в Чите подготовили к оперативному переводу в моногоспиталь для больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба больницы.

«Инфекционная больница приведена в полную готовность: сформированы бригады медиков, подведён кислород к койкам согласно стандартам. Мы также выписали пациентов с другими диагнозами — тех, кто уже находился в удовлетворительном состоянии», — цитируется в сообщении главврач больницы Сергей Юрчук.

По его словам, персонал больницы начнёт разворачивать моногоспиталь, «как только поступит распоряжение от руководства регионального Минздрава».

В настоящее время инфекционная больница продолжает работать как провизорный госпиталь, принимающий всех больных с пневмонией из Читы и пригорода, а заболевших в возрасте или в тяжёлом состоянии — из всех районов Забайкальского края.

По данным на утро 27 мая, в Забайкалье новая коронавирусная инфекция выявлена у 991 человека, скончались 17 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из корпусов наркологического диспансера Читы в связи с динамикой роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории региона организован провизорный госпиталь на 40 койко-мест.

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