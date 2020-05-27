Макаров, Сахалинская область, , 07:28 — REGNUM Представители минздрава Сахалина прибыли в город Макаров, чтобы встретиться с коллективом и урегулировать вопрос с ситуацией в местной ЦРБ. Новую больницу пообещали построить, а в старой, которая пока нужна, сделают ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В ходе встречи с медиками были рассмотрены разные варианты выхода из сложившейся ситуации.

«Строительство новой больницы уже в ближайших планах. Учитывая новые обстоятельства, решено возвести единый лечебно-диагностический комплекс. Проектирование работ начнётся в 2020 году», — сообщили медикам представители минздрава области.

Пока новая больница не построена — в старой сделают ремонт, учитывая все пожелания и рекомендации персонала Макаровской ЦРБ. В частности, будут сохранены все санузлы, найдено место для детского отделения, для инфекционных коек и прочего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Макарове жители и медики возмутились в связи с тем, что в старой больнице решили сделать ремонт для переноса инфекционного отделения, переселив детское отделение на место, где расположены туалеты. Власти региона с претензиями частично не согласились, однако сейчас ситуация близка к урегулированию.

Жители Макарова много лет просили новую больницу. Однажды, в ответ на их просьбы, из областного минздрава пришло сообщение о том, что им построят новый морг.