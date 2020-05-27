Сеул, , 07:05 — REGNUM 11 265 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Южной Корее после подтверждения положительных результатов анализов еще у 40 пациентов, 27 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

При этом число погибших от заболевания COVID-19 осталось неизменным и составляет 269 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил, что начало занятий в учебных заведениях Южной Кореи станет проверкой эффективности режима повседневного карантина.

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